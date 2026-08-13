Шэн: обмен Гутика стал ударом для нашей тройки в «Адмирале»

Новичок московского «Динамо» Павел Шэн рассказал, как уход Даниила Гутика в «Спартак» сказался на их тройке со Степаном Старковым в «Адмирале».

— Обмен Гутика в дедлайн подкосил «Адмирал»? Воспринимали это как белый флаг?

— В команде такого восприятия не было. Скорее для нашей тройки это был удар. Два года шли вместе, была неопределённость, что будет дальше. Случилась в отдельно взятой тройке некая турбулентность. Эта ситуация напомнила, что в хоккее невозможно всю жизнь играть с одними и теми же партнёрами.

— Степан Старков и Даниил Гутик — главные партнёры в вашей карьере?

— На данный момент — да. Это очевидно, исходя из статистики. Да и по комфорту взаимодействия — тоже. С Даней мы вместе были всё время, что играли за «Адмирал», а со Стёпой хорошо сыгрались последние два года.

— Когда будет первое дерби между «Динамо» и «Спартаком», пойдёте в первую же смену в силовой приём против Гутика?

— Естественно! Он и сам это знает, — цитирует Шэна Sport24.