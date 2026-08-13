Крикунов: «Трактор» смотрит на Хартли и думает, что с иностранцем тоже выиграет кубок

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о выборе «Трактором» иностранных специалистов на роль главного тренера.

«Почему снова иностранный тренер? Понятия не имею. Возможно, смотря на Боба Хартли, который выигрывал Кубок Гагарина, думают, что с иностранцем также добьются успеха. Хотя не так давно трофей выигрывали и Никитин с Разиным — это же тоже показатель. Может, генменеджеру «Трактора» Волкову проще работать с иностранцами, чем с русскими», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Ранее новый главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокатился на верблюде в Челябинске. Специалист опубликовал фотографии на своей странице в социальной сети.