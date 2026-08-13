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Минское «Динамо» одержало победу над «Шанхайскими Драконами» в матче с 12 шайбами

Минское «Динамо» одержало победу над «Шанхайскими Драконами» в матче с 12 шайбами
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В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» прошёл матч Кубка Минска — 2026 между местным «Динамо» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:5.

Кубок Минска . Кубок Минска
13 августа 2026, четверг. 19:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 5
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Попугаев (Коледов, Науменков) – 11:07 (5x5)     1:1 Сотишвили (Смит, Липский) – 15:26 (5x4)     2:1 Кузнецов (Липский, Уэлле) – 16:50 (5x4)     3:1 Чухраев (Гарднер, Белкин) – 17:14 (5x5)     3:2 Яшкин (Менелл, Петан) – 23:43 (5x4)     4:2 Михалёв (Кузнецов, Смит) – 25:28 (5x4)     4:3 Котляревский (Хрипунов) – 28:52 (4x5)     5:3 Михалёв (Белкин, Смит) – 37:54 (5x5)     5:4 Саттер – 42:17 (5x5)     6:4 Гарднер (Галиев) – 46:20 (5x5)     6:5 Яшкин (Петан, Менелл) – 56:28 (5x4)     7:5 Кузнецов – 59:00 (en)    

В составе минского клуба шайбы забросили Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов (дубль), Арсений Чухраев, Мирослав Михалёв (дубль), Ретт Гарднер. У «Шанхайских Драконов» голы забили Никита Попугаев, Дмитрий Яшкин (дубль), Михаил Котляревский, Райли Саттер.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го. Отметим, ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

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