Минское «Динамо» одержало победу над «Шанхайскими Драконами» в матче с 12 шайбами

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» прошёл матч Кубка Минска — 2026 между местным «Динамо» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:5.

В составе минского клуба шайбы забросили Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов (дубль), Арсений Чухраев, Мирослав Михалёв (дубль), Ретт Гарднер. У «Шанхайских Драконов» голы забили Никита Попугаев, Дмитрий Яшкин (дубль), Михаил Котляревский, Райли Саттер.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го. Отметим, ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.