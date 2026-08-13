Светлаков — о Гру: при нём большая часть предматчевых раскаток «Трактора» была по желанию

Нападающий челябинского «Трактора» Андрей Светлаков рассказал о специфике работы с канадским тренером Бенуа Гру.

— Что можете сказать о работе с Бенуа Гру?

— Давайте начнём с того, что команда с ним всё же играла в финале Кубка Гагарина в позапрошлом сезоне. Работа с Бенуа для меня была первым опытом работы с североамериканским специалистом, и в принципе я всем остался доволен, ведь это новый опыт, который я подчеркнул. Сейчас про него вообще ничего плохого сказать не могу.

— Какие главные отличия выделите между работой с североамериканским специалистом и российским?

— Каждый человек индивидуален как личность. Когда Бенуа только пришёл, сказал, что традиционных предматчевых раскаток он не понимает, большую часть сезона они были по желанию. А если говорить про командные, они были, так скажем, исключением.

— Даже так?

— Я имею в виду, что когда она была по расписанию, конечно, проводилась. А когда раскатка не требовалась, Бенуа даже на арену не приезжал, — цитирует Светлакова «Матч ТВ».