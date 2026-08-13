«От двух Кубков Стэнли — до «Амура». Рыбин — о Войнове

Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин высказался о переходе Вячеслава Войнова в хабаровский «Амур».

«От двух Кубков Стэнли — до «Амура»… Наверное, жизнь хоккейная и такая бывает! Но раз подписал, значит, есть мотивация, желание играть. И, опять же, хочу пожелать, чтобы он показывал свой лучший хоккей. «Амур», в принципе, вообще молодцы, они достаточно агрессивно себя ведут на трансферном рынке и проводят хорошие подписания. Поэтому подписание Войнова для них — это топ, а для Славы, надеюсь, что это будет продолжение его хоккейной карьеры, где он покажет свой лучший хоккей, который мы наблюдали ранее», — цитирует Рыбина «Советский спорт».