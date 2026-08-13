Шэн: готов доказывать, что меня взяли в «Динамо» не как любимчика Тамбиева

Новичок московского «Динамо» Павел Шэн высказался о том, что в столичной команде его могут воспринимать как любимчика нового главного тренера Леонида Тамбиева. Шэн ранее выступал под руководством Тамбиева за «Адмирал».

— Тамбиев говорил в интервью, что никого из «Адмирала» тащить не будет. На тот момент вы уже знали, что действительность немного иная и вы окажетесь одним из тех, кого тренер возьмёт с собой?

— Разговоры о переходе в «Динамо» пошли где-то за полтора месяца до начала сборов. То есть уже после того интервью. Наверное, что-то поменялось.

— Готовы к тому, что к вам будут относиться как к любимчику главного тренера, который находится на особом положении?

— Я готов к этим разговорам. Главное — доказывать игрой, что меня взяли не как любимчика, а как игрока, полезного команде. Как буду играть — такое и будет ко мне отношение, — цитирует Шэна Sport24.