15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шэн: готов доказывать, что меня взяли в «Динамо» не как любимчика Тамбиева

Шэн: готов доказывать, что меня взяли в «Динамо» не как любимчика Тамбиева
Комментарии

Новичок московского «Динамо» Павел Шэн высказался о том, что в столичной команде его могут воспринимать как любимчика нового главного тренера Леонида Тамбиева. Шэн ранее выступал под руководством Тамбиева за «Адмирал».

— Тамбиев говорил в интервью, что никого из «Адмирала» тащить не будет. На тот момент вы уже знали, что действительность немного иная и вы окажетесь одним из тех, кого тренер возьмёт с собой?
— Разговоры о переходе в «Динамо» пошли где-то за полтора месяца до начала сборов. То есть уже после того интервью. Наверное, что-то поменялось.

— Готовы к тому, что к вам будут относиться как к любимчику главного тренера, который находится на особом положении?
— Я готов к этим разговорам. Главное — доказывать игрой, что меня взяли не как любимчика, а как игрока, полезного команде. Как буду играть — такое и будет ко мне отношение, — цитирует Шэна Sport24.

Материалы по теме
Шэн: обмен Гутика стал ударом для нашей тройки в «Адмирале»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android