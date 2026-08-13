«Монреаль» подписал контракт с форвардом Сашей Пастуховым

«Монреаль Канадиенс» подписал однолетний двусторонний контракт с американским форвардом Сашей Пастуховым, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, канадский клуб получил права на нападающего в результате обмена с «Анахайм Дакс» в июле 2026 года.

В прошлом сезоне Пастухов провёл за «Сан-Диего Гуллз» в АХЛ 71 матч, набрав 57 (21+36) очков. 23-летний нападающий стал лидером команды по ассистам и очкам, а также занял второе место по голам.

Саша принимал участие в молодёжном чемпионате мира в 2022 году, где в пяти матчах за сборную США забил один гол и сделал три результативные передачи. Пастухов был выбран «Анахаймом» в третьем раунде драфта НХЛ 2021 года под общим 66-м номером.

Его отец, уроженец Тулы Георгий Пастухов, эмигрировал в Штаты в год распада СССР.