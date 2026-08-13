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Матч Кубка Минска — 2026 между «Адмиралом» и «Сочи» перенесён

Матч Кубка Минска — 2026 между «Адмиралом» и «Сочи» перенесён
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Пресс-служба «Сочи» сообщила о переносе матча Кубка Минска — 2026 с дальневосточным «Адмиралом». Встреча, которая должна была состояться 14 августа, перенесена на 16 августа.

Кубок Минска . Кубок Минска
14 августа 2026, пятница. 20:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Внимание! В расписании Кубка Минска произошли изменения. Матч с хоккейным клубом «Адмирал» перенесён на 16 августа. Время начала встречи будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении команды.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Сочи» не может вылететь в Минск.

В Кубке Минска 2026 года участие принимают шесть команд, разделённых на две группы — по три в каждой. В группе команды проведут по одному матчу в формате «каждый с каждым», в последний день турнира пройдут финал, а также игры за третье и пятое места.

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