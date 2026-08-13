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«Взяли добротного игрока, но рынок не дал большого выбора». Квартальнов — о Фальковском

«Взяли добротного игрока, но рынок не дал большого выбора». Квартальнов — о Фальковском
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал переход в команду защитника Степана Фальковского.

— Недавно «Локомотив» подписал Степана Фальковского. Почему остановились именно на нём и было ли важно взять седьмого взрослого защитника?
— У нас было шесть защитников, но те ребята, что были на примете, окончательного ответа не дали — может, кто-то из них ещё приедет. Но сейчас, когда речь идёт о шести защитниках, любая травма или болезнь бьёт по глубине состава, нам был нужен взрослый защитник. Степан — довольно опытный парень с большим объёмом игры, думаю, он нам поможет и добавит глубины обороне. Он играл в финале, где его команда нам уступила, считаю, что взяли добротного игрока. Но рынок, честно говоря, не дал нам большого выбора, — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

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