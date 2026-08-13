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«Мегакрутое подписание для Минска». Рыбин — о Брылине в «Динамо»

«Мегакрутое подписание для Минска». Рыбин — о Брылине в «Динамо»
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Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин поделился ожиданиями от работы Сергея Брылина в минском «Динамо».

«Для меня будет безумно интересно следить за ним. В первую очередь этого человека я знаю как игрока, с которым играл вместе даже в одном звене, знаю как человека. Мы и в Америке вместе тренировались. Он большой профессионал, человек с опытом игры не только в НХЛ, а жизнь которого прошла в НХЛ: три Кубка Стэнли — это показатель. Данное подписание для него — это новый интересный вызов и мегакрутое подписание для Минска. Надеюсь, что у него всё получится, потому что это человек с именем, его уважают. И для «Динамо» это будет прямо круто», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

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