«Металлург» — «Шанхай»: онлайн-трансляция матча Кубка Минска начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 14 августа, в Минске на стадионе «Олимпик-Арена» пройдёт матч предсезонного турнира между магнитогорским «Металлургом» и «Шанхайскими Драконами». Встреча начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Минска . Кубок Минска Кубок Минска . Кубок Минска 14 августа 2026, пятница. 16:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

В Кубке Минска 2026 года принимают участие шесть команд, разделённых на две группы — по три в каждой. В группе команды проведут по одному матчу в формате «каждый с каждым», в последний день турнира пройдут финал, а также игры за третье и пятое места.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.