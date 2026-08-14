Сергей Брылин высказался о своём дебюте на посту главного тренера минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин поделился впечатлениями от первого матча предсезонки, в котором команда победила «Шанхайских Драконов» (7:5). Это был дебют специалиста на посту главного тренера команды.

— Поздравляем с дебютом на тренерском мостике. Подведите итог игры, оцените её.

— Спасибо за поздравление! Первая игра, эмоции бьют через край. Мы играли против хорошей команды, которая действовала в меру жёстко. Было много игры в большинстве и меньшинстве. Получился достаточно весёлый хоккей. Зрителям, наверное, понравилось, забили достаточно много голов. Мне кажется, что игра удалась.

— Какие недочёты увидели? Каким бы вам хотелось увидеть «Динамо» в сентябре на старте регулярки.

— Я пытаюсь концентрироваться на положительных моментах. Мне понравилось, с какой энергией мы играли, с какой самоотдачей, как мы не отвечали на провокации. Не уступили ни в борьбе, ни в желании победить. Я сказал ребятам, что была хорошая игра. Все ошибки мы обязательно исправим, будем двигаться вперёд.

— Какое впечатление от молодых игроков?

— Ребята сыграли хорошо. Нам нужны такие игроки. Молодёжь дала много скорости, много желания. Парни очень одарённые, могут всё на льду. Мы потеряли несколько игроков после прошлого сезона, команде нужно восполнять эти потери. Приятно видеть, что у нас есть такие ребята.

— Сегодня вы впервые познакомились с минскими болельщиками. Как вам атмосфера?

— Я видел видео с матчей прошлого сезона. Жду не дождусь, когда увидимся с болельщиками на «Минск-Арене». Мы играем для них и стараемся радовать хорошими результатами.

— Какие отличия КХЛ от НХЛ уже видите? Что тут по-другому?

— Тяжело оценить по одной игре. Думаю, через несколько месяцев будет более полное представление. Я смотрел игры до этого. КХЛ — это хорошая лига, где много сильных исполнителей. Здесь тяжело добиться результата. У нас впереди много работы, чтобы радовать всех результатами.

— Впервые за долгое время сборы вашей команды длиннее североамериканских? Приходится ли привыкать к этому заново?

— Специфика нашего клуба в том, что у нас много парней из Северной Америки. Я стараюсь использовать максимально приближённые стандарты. Да, наверное, немного отличается от того времени, когда я ещё играл. Время идёт, подготовка меняется. В Америке сборы намного короче, времени для подготовки нет. Это самое большое отличие сейчас.

— Каково это стоять на скамейке в роли главного тренера?

— Когда я был помощником, у меня были другие обязанности. Главный тренер принимает очень много важных решений. В этом главное отличие, — цитирует Брылина сайт «Динамо».