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«Посмотрим, как фанаты отнесутся к красной форме на нём». Сикьюра — о Комтуа в «Спартаке»

«Посмотрим, как фанаты отнесутся к красной форме на нём». Сикьюра — о Комтуа в «Спартаке»
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Нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра высказался о переходе форварда Макса Комтуа в «Спартак».

«Тяжело смотреть, как такие ребята, как Макс, Седрик Пакетт, уходят. Но это часть игры. Многих меняют — это менеджмент решает. Но мы остаёмся с Максом на связи, я желаю ему удачи, играть без травм.

Теперь этот переход добавит играм «Спартака» и «Динамо» некоторой пикантности. Фанаты любили Макса в «Динамо». Посмотрим, как они отнесутся к красной форме на нём. Но это часть хоккея», — приводит слова Сикьюры ТАСС.

В московском «Динамо» Комтуа провёл два сезона. На счету форварда за бело-голубых 134 матча и 97 (47+50) набранных очков. Вместе с динамовцами Макс стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

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