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«Металлург» — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча Кубка Минска — 2026 началась

«Металлург» — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча Кубка Минска — 2026 началась
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Сегодня, 14 августа, в Минске на стадионе «Олимпик-Арена» пройдёт матч предсезонного турнира между магнитогорским «Металлургом» и «Шанхайскими Драконами». Встреча началась в 16:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Минска . Кубок Минска
14 августа 2026, пятница. 16:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
0 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай

В Кубке Минска 2026 года участие принимают шесть команд, разделённых на две группы — по три в каждой. В группе команды проведут по одному матчу в формате «каждый с каждым», в последний день турнира пройдут финал, а также игры за третье и пятое места.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.

Календарь Кубка Минска
Таблица Кубка Минска
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