Браташ об «Адмирале»: главное, чтобы не как в поговорке: «Плохая лошадь с галопа начинает»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал победный матч с «Сибирью» (3:1) на Кубке Минска.

– Первый матч – первая победа. Понравилась ли вам игра вашей команды и как в целом прошла встреча?

– Да, понравилась. Для первой игры очень неплохо. Главное, чтобы не было, как в поговорке: «Плохая лошадь с галопа начинает». Чтобы у нас и дальше было не хуже.

– Вы уже почти месяц находитесь в Беларуси, тренируетесь, проводите спарринги с нашими командами и лигой. Насколько вы ждали игру с командой КХЛ?

– Я бы не проводил параллелей с играми против команд белорусской экстралиги, потому что там у нас были ребята на просмотровых контрактах, то есть это не была команда «Адмирал», а кандидаты в неё. Мы просто просматривали ребят, которых оставили на основной сбор.

– Насколько вы ждали начала Кубка Минска?

– Мы не ждали, а целенаправленно готовились, этот турнир был частью нашей подготовки. Всё по плану, мы работали.

– Какие амбиции у вашей команды на турнир? Какие задачи стоят?

– Мы проверяем то, что нарабатываем на тренировках. Работаем, учим. Тренировки – уроки, здесь – контрольная работа. Проверяем, что получается, что – нет. У кого получается, у кого – нет. Это нормально, так у всех.

– Получается, первая контрольная работа со знаком отличия, правильно?

– Здесь результат игры не стоит во главе угла. Мы смотрим, что в игре получалось, а что – нет. Это больше аналитическая работа, чем работа на результат, – цитирует Браташа Hockey.by.