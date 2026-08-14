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Браташ об «Адмирале»: главное, чтобы не как в поговорке: «Плохая лошадь с галопа начинает»

Браташ об «Адмирале»: главное, чтобы не как в поговорке: «Плохая лошадь с галопа начинает»
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Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал победный матч с «Сибирью» (3:1) на Кубке Минска.

Кубок Минска . Кубок Минска
13 августа 2026, четверг. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Моисеев (Кудашов, Дарьин) – 23:12 (5x4)     0:2 Корбит (Кудашов, Пименов) – 37:06 (5x5)     0:3 Шулак (Завгородний, Камара) – 40:44 (5x4)     1:3 Мирзабалаев (Тютнев, Валитов) – 49:39 (5x4)    

– Первый матч – первая победа. Понравилась ли вам игра вашей команды и как в целом прошла встреча?
– Да, понравилась. Для первой игры очень неплохо. Главное, чтобы не было, как в поговорке: «Плохая лошадь с галопа начинает». Чтобы у нас и дальше было не хуже.

– Вы уже почти месяц находитесь в Беларуси, тренируетесь, проводите спарринги с нашими командами и лигой. Насколько вы ждали игру с командой КХЛ?
– Я бы не проводил параллелей с играми против команд белорусской экстралиги, потому что там у нас были ребята на просмотровых контрактах, то есть это не была команда «Адмирал», а кандидаты в неё. Мы просто просматривали ребят, которых оставили на основной сбор.

– Насколько вы ждали начала Кубка Минска?
– Мы не ждали, а целенаправленно готовились, этот турнир был частью нашей подготовки. Всё по плану, мы работали.

– Какие амбиции у вашей команды на турнир? Какие задачи стоят?
– Мы проверяем то, что нарабатываем на тренировках. Работаем, учим. Тренировки – уроки, здесь – контрольная работа. Проверяем, что получается, что – нет. У кого получается, у кого – нет. Это нормально, так у всех.

– Получается, первая контрольная работа со знаком отличия, правильно?
– Здесь результат игры не стоит во главе угла. Мы смотрим, что в игре получалось, а что – нет. Это больше аналитическая работа, чем работа на результат, – цитирует Браташа Hockey.by.

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