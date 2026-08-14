«Нам немного не хватило дисциплины». Тренер «Шанхая» — о поражении от минского «Динамо»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о поражении от минского «Динамо» (5:7) на Кубке Минска.

«Конечно, сегодня было много моментов, из которых нужно сделать выводы. Для новой команды это был первый настоящий тест. Нам, тренерам, нужно лучше узнать игроков. А игрокам – понять нас и то, как мы работаем на скамейке во время матча. Работы впереди ещё много, и ребята это понимают. Но уже завтра у нас будет возможность стать лучше.

Думаю, нам немного не хватило дисциплины. Когда мы начинали перехватывать инициативу, удаления снова сбивали наш ритм. В игре «5 на 5» мы выглядели достаточно хорошо и многое делали правильно. Но удаления поставили нас в сложное положение, пришлось сокращать скамейку. У соперника хорошее большинство, и сегодня они этим воспользовались.

Сейчас вернёмся в отель и вместе с тренерским штабом посмотрим видео этого матча. Выбор игроков у нас пока не очень большой, но несколько изменений в составе точно будет. Сейчас главное для ребят – отдых и восстановление. Играть два матча за такой короткий срок совсем не то же самое, что тренироваться. Но завтра мы определённо дадим возможность сыграть другим ребятам.

Когда не попадаешь в плей-офф, лето получается особенно долгим. Поэтому я очень рад снова быть здесь и работать с этой командой. Последние 13 дней ребята очень много работали. Нам ещё многое предстоит сделать. Все это понимают. Будем двигаться вперёд день за днём», — цитирует Лава сайт «Шанхая».