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«Нам немного не хватило дисциплины». Тренер «Шанхая» — о поражении от минского «Динамо»

«Нам немного не хватило дисциплины». Тренер «Шанхая» — о поражении от минского «Динамо»
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Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о поражении от минского «Динамо» (5:7) на Кубке Минска.

Кубок Минска . Кубок Минска
13 августа 2026, четверг. 19:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 5
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Попугаев (Коледов, Науменков) – 11:07 (5x5)     1:1 Сотишвили (Смит, Липский) – 15:26 (5x4)     2:1 Кузнецов (Липский, Уэлле) – 16:50 (5x4)     3:1 Чухраев (Гарднер, Белкин) – 17:14 (5x5)     3:2 Яшкин (Менелл, Петан) – 23:43 (5x4)     4:2 Михалёв (Кузнецов, Смит) – 25:28 (5x4)     4:3 Котляревский (Хрипунов) – 28:52 (4x5)     5:3 Михалёв (Белкин, Смит) – 37:54 (5x5)     5:4 Саттер – 42:17 (5x5)     6:4 Гарднер (Галиев) – 46:20 (5x5)     6:5 Яшкин (Петан, Менелл) – 56:28 (5x4)     7:5 Кузнецов – 59:00 (en)    

«Конечно, сегодня было много моментов, из которых нужно сделать выводы. Для новой команды это был первый настоящий тест. Нам, тренерам, нужно лучше узнать игроков. А игрокам – понять нас и то, как мы работаем на скамейке во время матча. Работы впереди ещё много, и ребята это понимают. Но уже завтра у нас будет возможность стать лучше.

Думаю, нам немного не хватило дисциплины. Когда мы начинали перехватывать инициативу, удаления снова сбивали наш ритм. В игре «5 на 5» мы выглядели достаточно хорошо и многое делали правильно. Но удаления поставили нас в сложное положение, пришлось сокращать скамейку. У соперника хорошее большинство, и сегодня они этим воспользовались.

Сейчас вернёмся в отель и вместе с тренерским штабом посмотрим видео этого матча. Выбор игроков у нас пока не очень большой, но несколько изменений в составе точно будет. Сейчас главное для ребят – отдых и восстановление. Играть два матча за такой короткий срок совсем не то же самое, что тренироваться. Но завтра мы определённо дадим возможность сыграть другим ребятам.

Когда не попадаешь в плей-офф, лето получается особенно долгим. Поэтому я очень рад снова быть здесь и работать с этой командой. Последние 13 дней ребята очень много работали. Нам ещё многое предстоит сделать. Все это понимают. Будем двигаться вперёд день за днём», — цитирует Лава сайт «Шанхая».

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