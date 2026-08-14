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«Удар и по Кузнецову, и по «Трактору». Давыдов — о переходе нападающего в «Сибирь»

«Удар и по Кузнецову, и по «Трактору». Давыдов — о переходе нападающего в «Сибирь»
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил переход нападающего Евгения Кузнецова в «Сибирь».

— Очень большое внимание уделяется не только Гусеву, но и другому опытному форварду – Евгению Кузнецову. Следил за его контрактными делами – и удивился, что он выбрал «Сибирь».

— Почему?
— Где родился – там и пригодился. Был уверен, что Кузнецов под занавес карьеры вернётся в родной город, эта красивая история просто напрашивалась. Но тут возник Новосибирск.

— Ошибка?
— Считаю, что это удар и по Кузнецову, и по «Трактору».

Моё мнение: Евгений ещё не помудрел – и с возрастом он ещё поймет, что, скорее всего, совершил ошибку. При всём уважении к Новосибирску, это чужой для Кузнецова город – и энергетики родного Челябинска он там не получит.

Плюс в неловкой ситуации оказался и «Трактор». Читал в прессе, что руководство команды с нетерпением ждало своего земляка – и тут ей дали от ворот поворот. Получается, даже свои воспитанники игнорируют нынешний «Трактор», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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