«Удар и по Кузнецову, и по «Трактору». Давыдов — о переходе нападающего в «Сибирь»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил переход нападающего Евгения Кузнецова в «Сибирь».
— Очень большое внимание уделяется не только Гусеву, но и другому опытному форварду – Евгению Кузнецову. Следил за его контрактными делами – и удивился, что он выбрал «Сибирь».
— Почему?
— Где родился – там и пригодился. Был уверен, что Кузнецов под занавес карьеры вернётся в родной город, эта красивая история просто напрашивалась. Но тут возник Новосибирск.
— Ошибка?
— Считаю, что это удар и по Кузнецову, и по «Трактору».
Моё мнение: Евгений ещё не помудрел – и с возрастом он ещё поймет, что, скорее всего, совершил ошибку. При всём уважении к Новосибирску, это чужой для Кузнецова город – и энергетики родного Челябинска он там не получит.
Плюс в неловкой ситуации оказался и «Трактор». Читал в прессе, что руководство команды с нетерпением ждало своего земляка – и тут ей дали от ворот поворот. Получается, даже свои воспитанники игнорируют нынешний «Трактор», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.