«Легенда Южной Калифорнии». Клуб НХЛ «Анахайм» — об уходе Уэстбрука из баскетбола

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» отреагировала на решение 37-летнего американского звёздного разыгрывающего защитника Расселла Уэстбрука завершить свою карьеру в баскетболе.

«Поздравляем с завершением карьеры и блестящими достижениями, Расселл Уэстбрук. Легенда Южной Калифорнии и культовый игрок с отличным чувством стиля», — написано в сообщении клуба в социальной сети Х.

Расселл выступал в NCAA за прославленный колледж UCLA из Южной Калифорнии. В НБА пришёл на драфте 2008 года. Уэстбрук стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось достичь статистических показателей трипл-дабла в среднем за весь сезон (первым стал Оскар Робертсон в 1962 году).