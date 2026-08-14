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НХЛ сократила до 65 число предсезонных матчей

НХЛ сократила до 65 число предсезонных матчей
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НХЛ опубликовала календарь предсезонных матчей перед стартом сезона-2026/2027. В общей сложности будет сыграно 65 матчей на протяжении восьми дней – с 19 по 26 сентября. В прошлом году в рамках предсезонки состоялось 104 матча на протяжении 15 дней (с 20 сентября по 4 октября).

Сокращение числа предсезонных матчей связано с увеличением количества игр в регулярном чемпионате. С сезона-2026/2027 каждая команда будет проводить по 84 игры вместо 82.

Новый регулярный сезон НХЛ начнётся во вторник, 29 сентября, пятью встречами. Сезон завершится в субботу, 10 апреля. Регулярка включает в себя рекордное количество встреч регулярного сезона в НХЛ — 1344.

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