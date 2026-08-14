Тарасенко — второй в списке самых выгодных свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff

Журналист Скотт Максвелл в статье на сайте Daily Faceoff представил топ-5 самых выгодных свободных агентов НХЛ на данный момент.

Второе место занял российский нападающий Владимир Тарасенко, который в прошлом сезоне выступал за «Миннесоту Уайлд». В 75 играх в регулярке на его счету 47 (23+24) очков, в плей-офф – 5 (2+3) очков в 11 играх.

Полностью топ-5 самых выгодных свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff выглядит так:

1. Ник Бланкенбург (защитник).

2. Владимир Тарасенко (нападающий).

3. Патрик Лайне (нападающий).

4. Майкл Бантинг (нападающий).

5. Джеймс ван Римсдайк (нападающий).

Ранее известный североамериканский эксперт Майк Джонсон высказался о будущем российского форварда Владимира Тарасенко.