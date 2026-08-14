Владимир Крикунов назвал главный козырь нападающего Адама Ружички

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о переходе нападающего Адама Ружички в «Автомобилист».

«Приход Ружички – это серьёзное усиление для «Автомобилиста». Главный его козырь — он забивает, играет очень результативно, делает это стабильно и тем самым приносит пользу команде. Если в Екатеринбурге ещё подберут под него хорошего центрального, то будет отлично», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

В сезоне-2024/2025 форвард стал лучшим снайпером красно-белых в регулярном чемпионате и плей-офф. 26-летний словак набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.