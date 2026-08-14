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«Город вдруг увлёкся второсортными североамериканцами». Давыдов — о «Тракторе»

«Город вдруг увлёкся второсортными североамериканцами». Давыдов — о «Тракторе»
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о трансферной политике «Трактора».

— Знаете, мне не совсем понятна кадровая политика Челябинска. Такой город с такими традициями и с такой школой – и вдруг увлёкся второсортными североамериканцами, как игроками, так и тренерами.

Подписали канадца Легаре, у которого в АХЛ штрафа намного больше, чем очков. А теперь и ещё одного непонятного форварда Катчука – тоже со скромной статистикой.

— Что посоветуете «Трактору»?
— Всегда любил играть в Челябинске, там неповторимая атмосфера и там всегда была узнаваемая команда со своим стилем. Так вот «Трактору» нужно возрождать свои традиции. Делайте ставку не на Легаров и Катчуков, а на своих воспитанников и на российских хоккеистов! — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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