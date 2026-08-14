Светлаков: результат прошлого сезона у «Трактора» закономерный, три тренера сменилось

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков высказался о результатах челябинского клуба в прошлом сезоне. Команда в первом раунде Кубка Гагарина — 2026 проиграла «Ак Барсу» (1-4).

— Весь прошедший сезон получился с ног на голову, три тренера сменилось. Если говорить про Евгения Геннадьевича [Корешкова], то мы работали вместе в ЦСКА, где он был помощником. Не скажу, что мы были удивлены получившимся результатом, потому что он получился закономерным, как бы это грубо ни звучало. Впереди у нас новый сезон, к которому точно надо подготовиться.

— Какой главный вывод вы для себя сделали по сравнению с прошлым сезоном? В чём вам надо прибавить, чтобы стать лучше?

— Я не любитель так рассуждать, тяжело как‑то конкретно ответить, но всегда есть над чем работать. Нас ждёт интересный сезон, новый состав команды, новый тренер. Каждому будет что показать и доказать, — цитирует Светлакова «Матч ТВ».