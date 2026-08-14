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«Металлург» представил форму для предсезонных матчей

«Металлург» представил форму для предсезонных матчей
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Пресс-служба «Металлурга» представила игровую форму для предсезонных матчей.

«Она посвящена предстоящему юбилею — в январе 2027 года арене «Металлург» исполнится 20 лет. Для нового комплекта мы использовали логотип «золотого» сезона-2006/2007 и в этой форме проведём все матчи на Кубке Минска и домашнем Турнире Ромазана! И да, зимой она вернётся вновь — в специальном юбилейном варианте уже на матче КХЛ», — сказано в сообщении клуба.

Фото: «Металлург»

Фото: «Металлург»

Фото: «Металлург»

Напомним, «Металлург» в Беларуси сыграет на Кубке Минска, который пройдёт с 13 по 17 августа. На групповом этапе подопечные Андрея Разина сыграют с «Шанхайскими Драконами» и местным «Динамо».

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