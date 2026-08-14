Президент КХЛ рассказал о сложностях с проведением «Зимней классики»

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о сложностях с возможной организацией «Зимней классики».

«Мы не раз рассматривали вариант с проведением «Зимней классики». Но имеются сложности, связанные с нашим климатом, а также с современными футбольными стадионами. Каждый владелец арены очень бережно и щепетильно относится к качеству газона. В наших условиях восстановить его для проведения матча Российской Премьер-Лиги тяжело. А «Зимняя хоккейная классика» убивает состояние футбольного поля. Поменять и положить новый газон — очень дорогостоящее мероприятие.

Если провести такой матч в декабре-январе, когда в РПЛ перерыв, то будет время для восстановления поля, но мало кто готов на это пойти. Были переговоры со стадионами в Москве, Нижнем Новгороде, но пока мы ни к чему не пришли. К тому же есть опасение, что будет некомфортно болельщикам», — цитирует Морозова «РИА Новости Спорт».