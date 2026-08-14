Гущин — о феврале 2022-го: негативно в США никто не относился, подбадривали

Форвард «Автомобилиста» Данил Гущин рассказал о реакции партнёров в Северной Америке на события в России в феврале 2022 года.

– Если вспоминать конец февраля 2022 года, то поменялось ли к тебе отношение со стороны партнёров по команде?

– Нет, не поменялось вообще никак. Наоборот, спрашивали «как семья, как дела» и просто там спрашивали «как обстановка в России».

Негативно никто не относился, наоборот, где-то подбадривали, говорили «если нужна какая-то помощь, то обращайся» и так далее. Так что в этом плане вообще ничего не изменилось. Как ко мне хорошо относились, так это и продолжилось, — приводит слова Гущина «Сила спорта».