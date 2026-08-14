15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гущин — о феврале 2022-го: негативно в США никто не относился, подбадривали

Гущин — о феврале 2022-го: негативно в США никто не относился, подбадривали
Комментарии

Форвард «Автомобилиста» Данил Гущин рассказал о реакции партнёров в Северной Америке на события в России в феврале 2022 года.

– Если вспоминать конец февраля 2022 года, то поменялось ли к тебе отношение со стороны партнёров по команде?
– Нет, не поменялось вообще никак. Наоборот, спрашивали «как семья, как дела» и просто там спрашивали «как обстановка в России».

Негативно никто не относился, наоборот, где-то подбадривали, говорили «если нужна какая-то помощь, то обращайся» и так далее. Так что в этом плане вообще ничего не изменилось. Как ко мне хорошо относились, так это и продолжилось, — приводит слова Гущина «Сила спорта».

Материалы по теме
«Меня пару раз останавливали копы, было жутковато». Гущин — о жизни в США
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android