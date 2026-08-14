Кагарлицкий: нужно на корню пресекать настроения о том, что «Сочи» не попадёт в плей-офф

Нападающий ХК «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий отреагировал на неудачные старты сезонов команды в последние годы.

– В последние годы «Сочи» именно заваливает какой-то длинный отрезок в начале регулярки, после чего уже трудно догнать конкурентов. Как этого избежать?

– Все это понимают, и тренерский штаб уже немного изменил подготовку, постоянно говорим о том, что важно хорошо начать и сразу действовать правильно. Многое мы уже прошли в плане подготовки именно тактической. Тут главное подойти правильно к старту именно головой, убрать этот негативный менталитет, что «Сочи» не попадает в плей-офф. На корню такие настроения пресекать, у нас хорошая команда, талантливая, и всё у нас должно получиться. И это до парней надо доносить, ведь среди них есть те, кто ещё вообще ни разу в плей-офф не играл, не знают, что это такое. А ведь это совсем другой уровень, другой чемпионат, это лучшее, что есть в хоккее. Нужно хотеть туда попасть, и всё будет хорошо, — цитирует Кагарлицкого сайт КХЛ.