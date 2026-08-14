Вячеслав Фетисов призвал США и Канаду допустить сборную России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов обратился к США и Канаде ради допуска сборной России.

«Нам надо работать с людьми, и другого варианта нет. Я не нахожусь внутри и читаю информацию, которая в доступе. В хоккее столько влиятельных людей, и не смогли поддерживать этот контакт…

Но, с другой стороны, канадцы и американцы тоже молодцы. Что же они не допустили нашу команду до Кубка мира? Это их мероприятие и их правила. Сейчас на Матче звёзд [НХЛ] будет хоккей в формате «3 на 3», и сборной России там опять нет. Там какая-то сборная мира, в которую наши ребята в каком-то количестве попадут. Приняли бы решение, и все увидели бы, что нет никакого хейта, никакой вражды между хоккеистами. И это было бы отличным аргументом для приглашения на чемпионат мира. Идёт какая-то издевательская история.

Канада и Америка, примите решение, допустите наших ребят в майках сборной России, и это станет отличным примером для всего мирового сообщества. Всё это странно», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».