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Давыдов: «Трактору» надо держаться за таких форвардов, как Светлаков или Сошников

Давыдов: «Трактору» надо держаться за таких форвардов, как Светлаков или Сошников
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов заявил, что «Трактору» необходимо делать ставку на российских хоккеистов.

«Сошников оказался в Челябинске. Сильный ход. Помню Сошникова ещё по «Атланту», но и в «Адмирале» он явно выделялся. Умненький, остренький форвард, помог бы и нашему «Динамо». Но его надо ставить в ведущие звенья и развязывать руки. А Легары и Катчуки пусть толкаются и бьются в третьих звеньях.

После того как «Трактор» упустил Кузнецова, надо двумя руками держаться за таких форвардов, как Светлаков или тот же Сошников, строить вокруг них команду. Но тут вопрос прежде всего к североамериканским тренерам «Трактора». На кого они сделают ставку – на Легаров или на Сошниковых?» — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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