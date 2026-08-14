«По именам, наверное, лучшая селекция в КХЛ». Алексей Емелин — об «Авангарде»

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Емелин высказался о трансферной кампании «Авангарда» в нынешнее межсезонье.

«У команды хороший стабильный бюджет и высокие задачи. Поэтому, в принципе, не удивление, что они ведут такую агрессивную селекционную работу. Я думаю, что «Авангард» в этом году опять замахнётся как минимум на кубок, поскольку у них других задач-то и нет. Исходя из их состава и бюджета, какие-то другие задачи, кроме как кубок, ставить нет смысла. Поэтому всё у них работает именно на эту цель. Лучшая селекция в лиге? Ну, по именам, наверное, лучшая. Но, опять же, здесь вопрос, главное, чтобы эта селекция дала результат», — приводит слова Емелина «Сила спорта».