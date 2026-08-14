Дмитрий Кагарлицкий ответил на вопрос, есть ли финансовые проблемы у «Сочи»

Нападающий ХК «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий заявил, что не наблюдает проблем с финансированием команды.

– Вновь ходили нехорошие слухи, что у «Сочи» есть проблемы с финансированием. Вы испытывали какие-то трудности?

– Знаете, я только слышу о таком, но не вижу. Со всех сторон говорят о каких-то проблемах в «Сочи», мол, играть не будете, денег не дадут… Когда приехал в прошлом году, были такие разговоры, но не внутри команды, а за её пределами, другие люди эти темы раскручивали, что нет денег. Но мне выплатили всё, что обещали, причём вовремя, поэтому никаких проблем я не наблюдаю, — приводит слова Кагарлицкого сайт КХЛ.