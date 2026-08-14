Дубль Шараканова помог московскому «Динамо» победить в гостях «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл товарищеский матч между местным «Торпедо» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Динамо» шайбы забросили Магомед Шараканов (дубль), Никита Тертышный, Михаил Меликов,

Егор Римашевский. У «Торпедо» голы на счету Даниила Сероуха и Дмитрия Бреуса.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го. Отметим, ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

Ранее вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин рассказал, почему продлил контракт с клубом на год.