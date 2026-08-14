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Дубль Шараканова помог московскому «Динамо» победить в гостях «Торпедо»

Дубль Шараканова помог московскому «Динамо» победить в гостях «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл товарищеский матч между местным «Торпедо» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Товарищеские матчи (клубы)
14 августа 2026, пятница. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Сероух (Белевич) – 06:03 (5x5)     1:1 Шараканов (Зуган) – 23:27 (5x5)     1:2 Шараканов (Коростелёв, Тертышный) – 27:21 (5x4)     1:3 Тертышный (Новиков, Паталаха) – 33:12 (5x5)     1:4 Меликов (Давыдов) – 49:41 (5x4)     2:4 Бреус – 56:46 (5x5)     2:5 Римашевский – 58:27 (en)    

В составе «Динамо» шайбы забросили Магомед Шараканов (дубль), Никита Тертышный, Михаил Меликов,
Егор Римашевский. У «Торпедо» голы на счету Даниила Сероуха и Дмитрия Бреуса.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го. Отметим, ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

Ранее вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин рассказал, почему продлил контракт с клубом на год.

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