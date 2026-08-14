«Сочи» до сих пор не может вылететь в Минск на предсезонный турнир

Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» до сих пор не может вылететь в Минск на предсезонный турнир. Задержка с вылетом связана с беспилотной опасностью в регионе. Отмечается, что участие команды в турнире до сих пор не подтверждено.

Ранее пресс-служба «Сочи» сообщила о переносе матча Кубка Минска — 2026 с дальневосточным «Адмиралом». Встреча, которая должна была состояться 14 августа, перенесена на 16 августа.

В Кубке Минска 2026 года принимают участие шесть команд, разделённых на две группы — по три в каждой. В группе команды проведут по одному матчу в формате «каждый с каждым», в последний день турнира пройдут финал, а также игры за третье и пятое места.