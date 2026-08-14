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С сезона-2026/2027 у «Лады» будет два фарм-клуба

С сезона-2026/2027 у «Лады» будет два фарм-клуба
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С нынешнего сезона в системе «Лады» появятся два фарм-клуба из ВХЛ — АКМ (Тула) и «Южный Урал» (Орск). Такое изменение в клубной вертикали позволит расширить возможности для развития игроков. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Партнёрство сразу с двумя командами поможет хоккеистам системы получить больше игрового времени и возможностей для роста на профессиональном уровне. Для молодых игроков это шанс быстрее адаптироваться ко взрослому хоккею, а для тех, кому необходима постоянная практика, — сохранять игровой ритм и продолжать прогрессировать в течение сезона», — сказано в сообщении.

«Два фарм-клуба дают нам больше возможностей и гибкость в ротации состава. Чем больше у клуба инструментов для развития своих игроков, тем сильнее становится вся система в целом. В российском хоккее уже есть успешные примеры такой модели, и практика показывает, что она помогает клубам эффективнее раскрывать потенциал игроков. Это решение пойдёт на пользу и «Ладе», и нашим хоккеистам», — заявил генеральный директор «Лады» Виталий Злобин.

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