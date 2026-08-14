20-летний нападающий в результате обмена перешёл из «Сочи» в «Югру»

Хоккейные клубы «Сочи» и «Югра» произвели обмен. Матвей Бабенко продолжит карьеру в ханты-мансийском клубе. Взамен южане получили денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

20-летний форвард в прошлом сезоне провёл 48 матчей за ХК «Капитан». В этих играх нападающий забросил 22 шайбы и отдал 18 результативных передач с показателем полезности «+6».

На уровне КХЛ на счету Бабенко восемь матчей с одним голом в сезоне-2023/2024 за «Салават Юлаев».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Сочи» до сих пор не может вылететь в Минск на предсезонный турнир. Задержка с вылетом связана с беспилотной опасностью в регионе.