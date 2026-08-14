19-летний форвард «Динамо» прокомментировал первый гол во взрослом хоккее

Нападающий московского «Динамо» Михаил Меликов после победы над нижегородским «Торпедо» (5:2) в товарищеском матче высказался о своём первом голе во взрослом хоккее. 19-летний форвард отметился заброшенной шайбой на 50-й минуте встречи.

– Первый матч за взрослую команду «Динамо» и сразу первый гол. Понятно, что это лето, но тем не менее — есть ли особые эмоции от этого дня?

– Ну да. Хорошая игра. Гол. Победа команды – это главное. В принципе удачный день.

– На протяжении всего матча ты упорно верил в свой бросок, и шайба зашла в ворота. Опытные партнёры подбодрили, чтобы ты продолжал играть в свой хоккей, как делал это в МХЛ, где был звездой команды и лиги?

– Да, все поддерживают, все помогают. Спасибо тем парням, кто был на льду, когда забивал гол. Это не только моя работа. Выиграли вбрасывание, сделали трафик.

– Как тебе далась первая предсезонная команда в жизни с главной командой «Динамо»?

– Тяжело. Но мы мужчины. Это переходный возраст во взрослый хоккей. Я бы сказал, что здесь всё немного быстрее, и «физика» нужна, но я успеваю за всеми пацанами. Всё нормально.

– Про сборы Тамбиева говорят, что они олдскульного формата. Как тебе изнутри?

– Я бы не сказал, что они олдскульные. У нас всё идёт потихоньку. Сейчас будет «железо», как приедем в Москву. Думаю, что мы хорошо подготовимся к сезону, – передаёт слова Меликова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.