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19-летний форвард «Динамо» прокомментировал первый гол во взрослом хоккее

19-летний форвард «Динамо» прокомментировал первый гол во взрослом хоккее
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Нападающий московского «Динамо» Михаил Меликов после победы над нижегородским «Торпедо» (5:2) в товарищеском матче высказался о своём первом голе во взрослом хоккее. 19-летний форвард отметился заброшенной шайбой на 50-й минуте встречи.

Товарищеские матчи (клубы)
14 августа 2026, пятница. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Сероух (Белевич) – 06:03 (5x5)     1:1 Шараканов (Зуган) – 23:27 (5x5)     1:2 Шараканов (Коростелёв, Тертышный) – 27:21 (5x4)     1:3 Тертышный (Новиков, Паталаха) – 33:12 (5x5)     1:4 Меликов (Давыдов) – 49:41 (5x4)     2:4 Бреус – 56:46 (5x5)     2:5 Римашевский – 58:27 (en)    

– Первый матч за взрослую команду «Динамо» и сразу первый гол. Понятно, что это лето, но тем не менее — есть ли особые эмоции от этого дня?
– Ну да. Хорошая игра. Гол. Победа команды – это главное. В принципе удачный день.

– На протяжении всего матча ты упорно верил в свой бросок, и шайба зашла в ворота. Опытные партнёры подбодрили, чтобы ты продолжал играть в свой хоккей, как делал это в МХЛ, где был звездой команды и лиги?
– Да, все поддерживают, все помогают. Спасибо тем парням, кто был на льду, когда забивал гол. Это не только моя работа. Выиграли вбрасывание, сделали трафик.

– Как тебе далась первая предсезонная команда в жизни с главной командой «Динамо»?
– Тяжело. Но мы мужчины. Это переходный возраст во взрослый хоккей. Я бы сказал, что здесь всё немного быстрее, и «физика» нужна, но я успеваю за всеми пацанами. Всё нормально.

– Про сборы Тамбиева говорят, что они олдскульного формата. Как тебе изнутри?
– Я бы не сказал, что они олдскульные. У нас всё идёт потихоньку. Сейчас будет «железо», как приедем в Москву. Думаю, что мы хорошо подготовимся к сезону, – передаёт слова Меликова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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