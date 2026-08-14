Молодой форвард «Динамо» рассказал, планировал ли он отъезд в Канаду в межсезонье

Нападающий московского «Динамо» Михаил Меликов рассказал, какую задачу ставит перед собой на грядущий сезон, и ответил, планировал ли он отъезд в Канаду в межсезонье.

– Какую главную задачу ставишь перед собой на ближайший сезон?

– Просто играть в хоккей. Где скажут играть, там и надо.

– Говорят, что летом вы колебались над своим будущим и рассматривали вариант с отъездом в Канаду, где могли выступать в юниорской лиге. Что заставило остаться?

– Да нет. Я бы не сказал, что хотел уехать. Просто так получилось. Я хотел развиваться тут. В «Динамо». Клуб мне много дал, – передаёт слова Меликова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.