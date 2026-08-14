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«Тренер прививает дисциплину». Защитник «Динамо» — о тренировках под руководством Тамбиева

«Тренер прививает дисциплину». Защитник «Динамо» — о тренировках под руководством Тамбиева
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Защитник «Динамо» Никита Новиков рассказал о совместной работе с главным тренером бело-голубых Леонидом Тамбиевым.

— Как вам работается под руководством Леонида Тамбиева? Можно ли сказать, что это новый опыт?
— Конечно, новый опыт. Тренер прививает дисциплину команде. Работаем на износ, стараемся каждый день добавлять в тактике. Сбор прошёл хорошо – сыграли контрольный матч, пару дней отдохнём и дальше продолжим готовиться.

— Было ли для вас что-то новое в подготовке?
— После трёх лет в Америке непривычны российские сборы в любом случае. Там ты работаешь сам, а тут – с командой, другие нагрузки, больше на выносливость. Но привык через пару дней, нормально всё, – передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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