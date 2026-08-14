Защитник «Динамо» Новиков объяснил, почему вернулся в Россию из Северной Америки

Защитник «Динамо» Никита Новиков рассказал, как принял решение о возвращении в Россию из Северной Америки. Последние три сезона игрок провёл в «Рочестер Американс», фарм-клубе «Баффало Сэйбрз».

— Как приняли решение вернуться в Россию?

— Просто были три года там с женой, обсуждали, как лучше. Соскучились по дому, поэтому решили продолжить здесь.

— То есть решение больше бытовое, чем спортивное?

— Думаю, это совокупность всего. Тут более комфортно, близкие рядом, захотели быть поближе к дому, – передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Всего в АХЛ 23-летний защитник провёл 183 матча, в которых забросил 15 голов и сделал 46 результативных передач.