15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов — о «Тракторе»: смотрят на Хартли и думают, что с иностранцем добьются успеха

Крикунов — о «Тракторе»: смотрят на Хартли и думают, что с иностранцем добьются успеха
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о назначении Скотта Гордона на пост главного тренера «Трактора».

«Почему снова иностранный тренер? Понятия не имею. Возможно, смотря на Боба Хартли, который выигрывал Кубок Гагарина, думают, что с иностранцем также добьются успеха. Хотя не так давно трофей выигрывали и Никитин с Разиным – это же тоже показатель. Может, генменеджеру «Трактора» Волкову проще работать с иностранцами, чем с русскими», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Ранее челябинский клуб возглавляли два иностранных специалиста: Бенуа Гру, с которым «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, и Рафаэль Рише.

Материалы по теме
Кузнецов снова не перешёл в «Трактор». Почему так произошло?
Кузнецов снова не перешёл в «Трактор». Почему так произошло?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android