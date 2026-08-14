Крикунов — о «Тракторе»: смотрят на Хартли и думают, что с иностранцем добьются успеха

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о назначении Скотта Гордона на пост главного тренера «Трактора».

«Почему снова иностранный тренер? Понятия не имею. Возможно, смотря на Боба Хартли, который выигрывал Кубок Гагарина, думают, что с иностранцем также добьются успеха. Хотя не так давно трофей выигрывали и Никитин с Разиным – это же тоже показатель. Может, генменеджеру «Трактора» Волкову проще работать с иностранцами, чем с русскими», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Ранее челябинский клуб возглавляли два иностранных специалиста: Бенуа Гру, с которым «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, и Рафаэль Рише.