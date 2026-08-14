Лидер обороны «Динамо» Сергеев оценил готовность команды к сезону

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев после победы над нижегородским «Торпедо» (5:2) в товарищеском матче оценил готовность бело-голубых к сезону.

— Есть что в игре исправлять, улучшать, 100%. Во-первых, неполный состав, много новых ребят. Нужно в определённых компонентах добавить. Сам сбор отличный, отличные впечатления, рабочая этика, все ребята молодцы.

— Вы сегодня играли в паре с совсем молодым защитником Елисеем Рябыкиным. Как-то его подстёгивали, направляли?

— Да нет, парень мастеровитый, обученный, хорошо сегодня сыграл. Никаких грубых ошибок не было. Конечно, где-то ему подсказывал в плане открываний. Считаю, он в порядке.

— Сегодня впервые в деле могли увидеть новое «Динамо». По счёту достаточно ярко, стоит ждать такого и в сезоне? Или делать скидку на то, что это предсезонка?

— Дай бог, что дальше так будет. Но я уже сказал — был неполный состав. Большинство ребят играли в другой хоккей, мы играли в другой хоккей в прошлом году. Предстоит притереться к новым требованиям, – передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.