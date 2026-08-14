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Лидер обороны «Динамо» Сергеев оценил готовность команды к сезону

Лидер обороны «Динамо» Сергеев оценил готовность команды к сезону
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев после победы над нижегородским «Торпедо» (5:2) в товарищеском матче оценил готовность бело-голубых к сезону.

Товарищеские матчи (клубы)
14 августа 2026, пятница. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Сероух (Белевич) – 06:03 (5x5)     1:1 Шараканов (Зуган) – 23:27 (5x5)     1:2 Шараканов (Коростелёв, Тертышный) – 27:21 (5x4)     1:3 Тертышный (Новиков, Паталаха) – 33:12 (5x5)     1:4 Меликов (Давыдов) – 49:41 (5x4)     2:4 Бреус – 56:46 (5x5)     2:5 Римашевский – 58:27 (en)    

— Есть что в игре исправлять, улучшать, 100%. Во-первых, неполный состав, много новых ребят. Нужно в определённых компонентах добавить. Сам сбор отличный, отличные впечатления, рабочая этика, все ребята молодцы.

— Вы сегодня играли в паре с совсем молодым защитником Елисеем Рябыкиным. Как-то его подстёгивали, направляли?
— Да нет, парень мастеровитый, обученный, хорошо сегодня сыграл. Никаких грубых ошибок не было. Конечно, где-то ему подсказывал в плане открываний. Считаю, он в порядке.

— Сегодня впервые в деле могли увидеть новое «Динамо». По счёту достаточно ярко, стоит ждать такого и в сезоне? Или делать скидку на то, что это предсезонка?
— Дай бог, что дальше так будет. Но я уже сказал — был неполный состав. Большинство ребят играли в другой хоккей, мы играли в другой хоккей в прошлом году. Предстоит притереться к новым требованиям, – передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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