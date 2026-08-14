Алексей Протас: в 15 лет, когда приехал из США, был готов закончить с хоккеем

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал, как в 14 лет поехал в США играть в хоккей.

«В 2015 году нам позвонил отец одного парня из «Юности» и рассказал про частный клуб, владелец которого украинец Василий Ларченко давно жил в Штатах и хотел собрать команду преимущественно из игроков стран СНГ. Мы решили рискнуть и откликнулись на приглашение.

По-моему, обучение стоило $ 50 тыс. или $ 60 тыс. в год, но оно, а также проживание были для нашей семьи бесплатными. Нужно было оплатить только перелёты и страховку, но сумма всё равно получилась немаленькой для нашей семьи.

У нас в команде было где-то 15 человек: шестеро американцев, пятеро из Беларуси, несколько россиян и пара украинцев. Идея заключалась в том, чтобы ездить на турниры и как бы рекламировать свою организацию через победы. Всё было поставлено на результат, причём очень быстрый результат. Но я оказался не готов его дать в то время. Не готов ни физически, ни ментально. По сути, в 14 лет я оказался один вдали от родных и близких. Наверное, не до конца понимал, какая ответственность на мне. Плюс я поднабрал вес из-за неправильного питания. Ел в основном на скорую руку — всякие снеки и прочие не очень полезные продукты.

В марте 2016 года вернулся домой. Когда приехал из США, был готов закончить с хоккеем. Желания продолжить поубавилось. Но я понимал, что родители вложили в меня много денег. Кстати, они никогда не упрекали меня в этом. А та поездка — всё-таки классный опыт. Это было полезно хотя бы потому, что я увидел, насколько жизнь в Америке отличается от нашей, и подучил язык, понял разницу между американским английским и британским. А ещё по возвращении осознал, что ребята в Беларуси продолжили развитие, тогда как у меня в тот период была стагнация», — приводит слова Протаса BetNews.