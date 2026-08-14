Веренски — о слухах про обмен из «Коламбуса»: ситуация была несколько искажена

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал слухи о своём обмене. В начале июля появилась информация, что игрок заблокировал переход в «Даллас Старз». Позднее он сообщал, что не уйдёт из клуба.

«Примерно неделю было тяжело. Я узнавал о некоторых вещах из прессы. Мне казалось, что мои чувства и ситуация в целом были несколько искажены.

Возможность стать капитаном команды? Мне посчастливилось учиться у таких ребят, как Ник Фолиньо и Бун Дженнер. Я знаю, что эта литера значила для них и для города. Чувствую, что способен на это», – приводит слова Веренски сайт НХЛ.

29-летний игрок стал лучшим защитником НХЛ по итогам регулярного чемпионата и получил «Норрис Трофи». Он набрал 81 (22+59) очко в 75 играх при полезности «+7». Его контракт со средней годовой зарплатой $ 9,58 млн рассчитан до 30 июня 2028 года.