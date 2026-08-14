«Было необычно узнать». Гущин — об обмене прав из ЦСКА в «Автомобилист»

Нападающий «Автомобилиста» Данил Гущин рассказал о том, как клуб получил на него права в КХЛ в 2025 году. Тогда форвард играл в Северной Америке.

– В феврале 2025-го ЦСКА и «Автомобилист» обменялись вашими правами – причем вы в этот момент были вообще ни при чём, играли за океаном. Когда узнали об этом и что почувствовали, когда вашу судьбу в КХЛ решили без вашего участия?

– У нас была пауза в конце февраля, и мы с женой поехали отдыхать на озеро Тахо, в Неваду. Утром жена меня будит: «Тебя обменяли». Спрашиваю: «Куда?» – думаю, что где-то в Америке. А она говорит: «Нет, у тебя обменяли права в КХЛ – из ЦСКА в «Автомобилист»». Было, конечно, необычно узнать, что твои права обменяли в родной клуб.

– Получается, «Автомобилист» вёл вас фактически полтора года, пока вы доигрывали контракт в «Колорадо». Ощущали вы за это время какой-то контакт с клубом – звонки, интерес, «мы вас ждём»?

– Не сказал бы, что меня прямо «вели» всё это время. Просто был диалог – общались через агентов насчёт возможного возвращения домой, тем более что последний сезон в Северной Америке получился не самым удачным для меня. Поэтому решение о возвращении принял с радостью. Начались переговоры с родным клубом, заняли пару месяцев, и в итоге удалось найти общий язык по всем условиям и подписать контракт, – приводит слова Гущина сайт агентства Winners.