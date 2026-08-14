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Копитар, Ягр, Бержерон, Штурм и Пастрняк сыграют в прощальном матче Здено Хары

Копитар, Ягр, Бержерон, Штурм и Пастрняк сыграют в прощальном матче Здено Хары
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Стал известен состав участников прощального матча бывшего защитника клубов НХЛ Здено Хары. Хоккеист завершил карьеру в 2022 году в 45 лет. 16 января 2026 года «Бостон Брюинз» вывел его 33-й номер из обращения.

Встреча состоится 21 августа в Тренчине (Словакия). Организаторы матча в социальных сетях опубликовали список звёзд, которые примут в нём участие.

В команде «мира» сыграют: Хара, Анже Копитар, Мариан Госса, Томас Ванек, Яромир Ягр, Роберт Райхель, Якуб Ворачек, Мирослав Шатан, Жигмунд Палффи, Михал Гандзуш, Андрей Секера, Радек Гамр, Кэм Уорд, Томаш Каберле, Петр Чех.

В команде «Бостона» выступят: Патрис Бержерон, Йозеф Штумпел, Марк Рекки, Марко Штурм, Давид Пастрняк, Милан Лучич, Даниэль Пай, Майкл Райдер, Эндрю Ференс, Адам Маккуэйд, Джонни Бойчак, Деннис Зайденберг, Маврик Бурк, Ярослав Галак.

Тренерами сборной «мира» будут Петер Бондра, Ергуш Бача и Мариан Габорик. Тренеры «Бостона»: Тим Томас и Мэтт Китор.

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