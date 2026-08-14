«Металлург» одержал победу над «Шанхайскими Драконами» на Кубке Минска в овертайме

Сегодня, 14 августа, в Минске на стадионе «Олимпик-Арена» состоялся матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались магнитогорский «Металлург» и «Шанхайские Драконы». Игра завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу магнитогорцев.

На 21-й минуте защитник «Металлурга» Данила Паливко забил первый гол. На 28-й минуте защитник «Шанхайских Драконов» Ник Чичек сравнял счёт. На 52-й минуте нападающий Бретт Мюррей вывел китайский клуб вперёд. На 58-й минуте защитник магнитогорской команды Егор Зеленов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард «Металлурга» Игорь Нечаев.

В Кубке Минска 2026 года участие принимают шесть команд, разделённые на две группы — по три в каждой. В группе команды проведут по одному матчу в формате «каждый с каждым», в последний день турнира пройдут финал, а также игры за третье и пятое места.