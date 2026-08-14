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Металлург — Шанхайские Драконы, результат матча 14 августа 2026 года, счет 3:2 ОТ, Кубок Минска 2026

«Металлург» одержал победу над «Шанхайскими Драконами» на Кубке Минска в овертайме
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Сегодня, 14 августа, в Минске на стадионе «Олимпик-Арена» состоялся матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались магнитогорский «Металлург» и «Шанхайские Драконы». Игра завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу магнитогорцев.

Кубок Минска . Кубок Минска
14 августа 2026, пятница. 16:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Паливко (Коробкин, Сиряцкий) – 20:31 (5x5)     1:1 Чичек (Кошелев, Барулин) – 27:49 (5x4)     1:2 Мюррей (Петан, Чен) – 51:29 (5x4)     2:2 Зеленов (Толчинский, Вовченко) – 57:59 (5x5)     3:2 Нечаев – 62:33    

На 21-й минуте защитник «Металлурга» Данила Паливко забил первый гол. На 28-й минуте защитник «Шанхайских Драконов» Ник Чичек сравнял счёт. На 52-й минуте нападающий Бретт Мюррей вывел китайский клуб вперёд. На 58-й минуте защитник магнитогорской команды Егор Зеленов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард «Металлурга» Игорь Нечаев.

В Кубке Минска 2026 года участие принимают шесть команд, разделённые на две группы — по три в каждой. В группе команды проведут по одному матчу в формате «каждый с каждым», в последний день турнира пройдут финал, а также игры за третье и пятое места.

Расписание Кубка Минска
Турнирная таблица Кубка Минска
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