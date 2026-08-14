Красиков — о Кузнецове в «Сибири»: это фантастика, город счастлив, но ждём сезона

Бывший вратарь «Сибири» Алексей Красиков прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в новосибирский клуб.

«Евгений был, есть и останется прекрасным игроком. Считаю, что он правильно выбрал Новосибирск, его полюбят болельщики. Думаю, Евгений поможет команде достичь поставленных целей. При всех плюсах и минусах он будет решать вопросы, у него есть магия Кузнецова, за счёт которой он может выиграть матч в самый нужный момент.

Это фантастика, город счастлив, но ждём сезона, чтобы увидеть, на что он будет способен», – приводит слова Красикова официальный сайт КХЛ.

Напомним, форвард по ходу минувшего регулярного чемпионата присоединился к «Салавату Юлаеву», перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также в КХЛ нападающий выступал за «Трактор» и СКА.