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Экс-форвард клубов НХЛ Джефф Скиннер перешёл в швейцарский «Биль»

Экс-форвард клубов НХЛ Джефф Скиннер перешёл в швейцарский «Биль»
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Бывший нападающий «Каролины Харрикейнз», «Баффало Сэйбрз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Сан-Хосе Шаркс» Джефф Скиннер подписал однолетний контракт с швейцарским «Билем». Об этом сообщает пресс-служба команды.

34-летний канадец в прошлом сезоне провёл 32 матча в составе «акул», в которых отметился шестью заброшенными шайбами и семью результативными передачами при показателе полезности «-8».

Всего в Национальной хоккейной лиге на счету Скиннера 1110 игр в регулярных чемпионатах и 712 (379+333) очков. В плей-офф он сыграл пять матчей, забил один гол и сделал один ассист.

Джефф был выбран «Каролиной» в первом раунде под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2010 года.

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