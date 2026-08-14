Юрай Слафковски в четвёртый раз признан хоккеистом года в Словакии

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски признан лучшим хоккеистом Словакии по итогам голосования Федерации хоккея страны. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба в социальной сети Х.

22-летний форвард получил эту награду в третий раз подряд и четвёртый в карьере. Он также удостаивался этой премии в 2022, 2024 и 2025 годах.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Слафковски провёл 82 матча, в которых отметился 30 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами. В прошедшем плей-офф на его счету 19 игр и 12 (6+6) очков.

В составе сборной Словакии Юрай провёл шесть матчей на Олимпийских играх 2026 года, в которых забил четыре гола и оформил четыре ассиста.