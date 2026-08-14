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Ак Барс — Нефтехимик, результат матча 14 августа 2026 года, счет 1:2, товарищеский матч

«Ак Барс» потерпел поражение от «Нефтехимика» в товарищеском матче
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Сегодня, 14 августа, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся товарищеский матч, в котором местный «Ак Барс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Товарищеские матчи (клубы)
14 августа 2026, пятница. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин – 04:22 (5x5)     1:1 Семёнов – 39:22 (5x5)     1:2 Бикмуллин – 42:31 (5x5)    

На пятой минуте нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин забил первый гол. На 40-й минуте форвард «Ак Барса» Кирилл Семёнов сравнял счёт. На 43-й минуте нападающий Рафаэль Бикмуллин вывел нижнекамский клуб вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Обе команды ранее уже провели по одной предсезонной игре: казанцы оказались сильнее «Нефтяника» из ВХЛ (4:3 Б), а «Нефтехимик» с игроками на двусторонних и пробных контрактах победил «Челны» из ВХЛ (4:1).

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

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